نفذ طيران الجيش والقوة الجوية العراقية غارات استهدفة مواقع وآليات لتنظيم (داعش) الإرهابي، مما أسفر عن مقتل 42 إرهابيا في الموصل مركز محافظة نينوي ومحيطها.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة- أن طائرات مسيرة من طراز“CH4” بالجيش قتلت، استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، 7 إرهابيين بينهم القيادي بداعش مسؤول الدفاع الجوي للتنظيم عبد الله ياسين سليمان الجبوري في منطقة وادي عكاب غربي مدينة الموصل.

وأشارت إلى أن طائرات الجيش قصفت تجمعا لمسلحي داعش مما أسفر عن مقتل 15 إرهابيا في منطقة الكورنيش الواقعة بالساحل الأيمن غربي الموصل

كما تمكنت طائرات القوة الجوية العراقية بالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن من تدمير مقر وبرج إتصالات ومخزن للأسلحة والعتاد وورشة تفخيخ ومواد متفجرة وقتلت عناصر إرهابية في مناطق حي اليرموك وحاوي الكنيسة وحي المأمون بالساحل الأيمن بالموصل.

كما نفذت طائرات القوة الجوية غارات دمرت خلالها موقعا لصناعة قذائف الهاون ومخزنا للأسلحة والعتاد العسكري وسيارات مفخخة، أدت إلى مقتل 20 إرهابيا في مناطق حي المثنى وناحية العياضية وقرية جوان خرابة وقرية سباية عماش وحي العسكري بقضاء تلعفر.

وأسفرت غارات القوة الجوية على مناطق ناحية المحلبية وقرية البو سيف ومنطقة شريخان غرب الموصل عن تدمير ثلاث سيارات مفخخة ومخازن للعبوات الناسفة ومواد متفجرة بالإضافة إلى تدمير مخازن كبيرة للأسلحة والعتاد العسكري.