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الجمعة 6 يناير 2017 08:27 مساءً
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بدء توافد الوزراء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

بدء توافد الوزراء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الجمعة، 6 يناير 2017 09:27 م

توافد عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووصل كل من حلمي النمنم وزير الثقافة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ومحمود شاكر وزير الكهرباء، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ووفد من قيادات القوات المسلحة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

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