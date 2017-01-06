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السيسي يبعث ببرقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد
عبد الفتاح السيسي و البابا تواضروس

السيسي يبعث ببرقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الجمعة، 6 يناير 2017 09:30 م

بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب فيها عن أطيب تمنياته لقداسته ولجميع الأخوة المسيحيين بالصحة والسعادة ولوطننا الحبيب بدوام العزة والرفعة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال برقية التهنئة، على تماسك النسيج الوطني بين أبناء هذا البلد العظيم بمسلميه ومسيحييه، موضحا أنه مهما حاول المغرضون تفكيك وحدتنا وإضعاف ترابطنا فلن يستطيعوا.

كما بعث رئيس الجمهورية أيضا بتهنئة إلى مسيحيي مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

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