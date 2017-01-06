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الرئيس السيسي يصل إلى الكاتدرائية المرقسية
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصل إلى الكاتدرائية المرقسية

الجمعة، 6 يناير 2017 09:30 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي/ إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة الأقباط الارثوذكس بعيد الميلاد المجيد.

وفور وصول الرئيس السيسي استقبله الحضور بالتصفيق وهتافات تحيا مصر.

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