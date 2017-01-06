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"المحامين العرب" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

"المحامين العرب" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

الجمعة، 6 يناير 2017 09:00 م

هنأ ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين العامة والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين في تصريحات صحفية له اليوم الجمعه، إنه يتقدم بالتهاني لكافة المحامين بمصر و الوطن العربي  والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونسأل الله عز وجل أن يلم شمل جميع الامة العربية كلها، وأن يتقبل جميع الشهداء والضحايا وأن يشافي الجرحى والمرضى ، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض.

واكمل حنا قائلا “أدعو الله أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير، وأن يبقى وطننا الغالى دائمًا وأبدًا رمزًا للأمن والأمان والسلام والمحبة”.

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