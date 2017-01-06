وفد الهيئات القضائية يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد بقناالجمعة، 6 يناير 2017 08:47 م
استقبل الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة قنا أول وفد من أعضاء الهيئات القضائية للتهنئة بأعياد الميلاد المجيد وترأس الوفد المستشار محمد رشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بقنا والمستشار محمد القاضي من هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد أبو الحسن من هيئة قضايا الدولة.
وأكد المستشار محمد رشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالمحافظة علي أهمية الوحدة الوطنية التى يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات وتهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التي تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريين مسلمين ومسيحيين.
ومن جانبه، أوضح نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها: “أننا أبناء وطن واحد نعمل جميعا لرخائه وأمنه، وأن وحدتنا الوطنية هي السياج الآمن لحياة كريمة علي أرض وطننا العزيز مصر متمنيآ للمحافظة المزيد من التقدم والتنمية واستكمال مسيرة التنمية بالمحافظة”.
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