مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بـ"فلوريدا" الأمريكيةالجمعة، 6 يناير 2017 10:26 م
افادت مصادر أمريكية بمقتل شخص وإصابة 9 جراء إطلاق نار كثيف في مطار دولي جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.
ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز الإخبارية مساء اليوم الجمعة، وأشارت إلى أنه تم القبض على مطلق النار في المطار .
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