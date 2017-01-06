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مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بـ"فلوريدا" الأمريكية
مطار امريكا

مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بـ"فلوريدا" الأمريكية

الجمعة، 6 يناير 2017 10:26 م
وكالات

افادت مصادر أمريكية بمقتل شخص وإصابة 9 جراء إطلاق نار كثيف في مطار دولي جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز الإخبارية مساء اليوم الجمعة، وأشارت إلى أنه تم القبض على مطلق النار في المطار .

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