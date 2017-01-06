كشفت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين ستطلق خدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة تجاريًا في عام 2020.

ووفقا لتصريحات أدلى بها رئيس قسم تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، ون كو، فإن الصين لديها حاليًا 734 مليون مستخدم لخدمات الجيل الرابع للهواتف المحمولة.

وقال إن الفضل في التقدم الذي شهدته خدمات الجيل الرابع في البلاد يعود إلى تعزيز عمليات البحث والتطوير المستمرة.

وأشار كو - في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية - إلى أن الوزارة تشجع تبنى معايير دولية موحدة لتطبيقات خدمات الجيل الخامس وستقوم بتحفيز التحديث والابتكارات خاصة فيما يتعلق باستخدامات الإنترنت عبر الهاتف النقال وإنترنت الأشياء لوضع الأساس للتطبيقات التجارية للجيل الخامس في عام 2020.