اعتبر وزير الدفاع التركي فكري إشيق سياسة واشنطن تجاه الملف السوري مثال للفشل الكامل وخيبة الأمل ، معربا عن أمله أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من قراءة الواقع السوري بشكل صحيح.

وقال إشيق - في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - ” إن الولايات المتحدة هي حليف لنا في حلف شمال الأطلسي ، وينبغي أن يكون التحالف بين الدول مبني على أسس الشفافية والصراحة والإخلاص في العلاقات الثنائية” ، مؤكدا أن اختفاء تلك الأسس سيصعب الحفاظ على هذه العلاقة.

من جهة أخرى ، انتقد إشيق الدعم الأمريكي للمسلحين الأكراد في سوريا ، حيث قال إن تركيا والمنطقة تدفعان ثمن اختيار الولايات المتحدة لـ “وحدات حماية الشعب” شريكا في المعركة ضد “داعش”.

وبشأن عملية “درع الفرات” ، أكد وزير الدفاع التركي أن مسلحي المعارضة السورية يخوضون حرب شوارع مع عناصر تنظيم “داعش” في مدينة الباب شمال سوريا.

وأضاف أن التقدم للسيطرة على المدينة تباطأ بسبب الحرص على عدم سقوط ضحايا من المدنيين ، على حد تعبيره.

ولا يزال المسلحون السوريون المدعومون بقوات خاصة ودبابات وطائرات تركية يحاصرون منذ أسابيع مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “داعش” ، وذلك في إطار عملية لطرد التنظيم بعيدا عن الحدود التركية.