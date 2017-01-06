صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بأنه قرر الاجتماع مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في جلسة حسم من خلالها وضع خطة للاعب في الموسم الحالي من أجل تحضيره من الناحية البدنية وإراحته في العديد من المباريات وهي الخطة التي قد تحرم رونالدو من تحقيق الأرقام الشخصية ومنافسة ميسي هذا الموسم على المستوى الشخصي.

وقال المدرب الفرنسي - في تصريحات صحفية - “لدينا 20 لقاءً في 70 يومًا، لذلك يجب إراحة رونالد، هو لاعب ذكي جدًا ولذلك كان علينا أن نتحدث معًا عن المداورة”.

وتابع “اقترحت فكرة منح رونالدو الراحة في الكثير من المباريات ليكون جاهزًا للموسم بالكامل، هو بالطبع يريد أن يلعب بشكل مستمر”.

وأكمل زيدان حديثه قائلاً “رونالدو بالنسبة لنا قائد داخل وخارج الملعب، يمتلك روح رائعة يمنحها للفريق”.

وأضاف “رونالدو دائما ما يمنح الحماس للاعبين قبل كل لقاء سواء شارك أو لا، هو قائد بالنسبة لنا”.

وختم زيان تصريحاته بأن “رونالدو يمكنه اللعب في أي مركز سواء مهاجم صريح أو جناح هجومي، في النهاية لا يمكنك أن تسجل أكثر منه”.

يذكر أن زيدان كان قد قرر إراحة رونالدو من أولى مباريات 2017 أمام إشبيلية في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.