أنهى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ونصر الدين عزام المستشار القانوني للنادي، أزمة تحصيل قيمة الغرامة المقررة على نادي أهلي جدة السعودي لصالح نادي الزمالك، بشأن التأخر في سداد مبلغ مليون و300 ألف دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة بيع محمد عبد الشافي للنادي السعودي.

وحرص الثنائي زادة وعزام، على إرسال أكثر من طلب للفيفا للحصول على قيمة الغرامة بعد سداد النادي السعودي قيمة المبلغ الأصلي، وهو ما أدى لصرف الغرامة للزمالك والتي يبلغ قيمتها 41 ألف دولار.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشكر لهاني زادة بسبب جهوده في حل العديد من الأزمات الطارئة داخل النادي.