أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حصاد نشاطها خلال عام 2016 ، وقال الدكتور مجدى حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم ترخيص 317 منشأة طبية جديدة خلال عام 2016، ما بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية تخصصية وعيادات تخصصية وعيادات خاصة ودور نقاهة، في مقابل 302 منشأة طبية تم ترخيصها خلال عام 2015 بزيادة حوالى 5%، كما تم خلال عام 2016 عمل 4428 زيارة تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، في مقابل 3585 زيارة تفتيش خلال عام 2015 بزيادة حوالى 24%، وتم استصدار قرارات غلق إداري استهدفت 174 منشأة طبية ، مقابل 89 قرار غلق إدارى خلال عام 2015 بزيادة حوالي 96%.

وأوضح الدكتور طارق شلبي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ـ في بيان صادر عن الإدارة ـ أن الإدارة قامت خلال العام الماضي بأنشطة متميزة لضبط سوق تقديم الخدمة الطبية في القطاع الخاص، كان أبرزها الغلق الإدارى الذي شمل 11 فيلا كانت تستخدم كمراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالعامرية وكينج مريوط والعجمي غرب المدينة، وكذلك الغلق الإدارى المؤقت لعدد من المستشفيات الشهيرة أو لبعض أقسامها بسبب وجود مخالفات جسيمة تشكل خطورة على صحة المرضى، علاوة على القيام بحملات مكثفة على مراكز الأشعة ومعامل التحاليل الطبية والمراكز الطبية التخصصية ووحدات الحضانات ضمن حملات مكثفة نظمتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أسفر عن انخفاض عدد الشكاوى ضد المنشآت الطبية الخاصة من 187 شكوى خلال عام 2015 إلى 163 شكوى خلال 2016 بنسبة انخفاض 13% رغم زيادة عدد المنشآت الطبية الخاصة.