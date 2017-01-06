قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن الخلافات التي وقعت حول دور روسي في قرصنة الحملة الرئاسية الأمريكية التي فاز بها لا تتعدى تصيدا سياسيا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن ترامب : ” يبدو أننا أصبحنا عاصمة القرصنة في العالم”.

ويتلقى ترامب تقريرا خاصا من المخابرات الأمريكية حول دور موسكو في الإنتخابات الرئاسية ، حيث يقال أن روسيا قامت بقرصنة العديد من الرسائل الإلكترونية الخاصة باللجنة القومية الخاصة بالحزب الديمقراطي.

يشار إلى أن هناك توقعات بأن القرصنة ساعدت ترامب على هزيمة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الإنتخابات التي جرت في البلاد في نوفمبر الماضي ، وسيتلقى الرئيس المنتخب تقريرا حول هذا الأمر من رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية.

وقال ترامب” إن الصين تنصتت على 20 مليون إسم على موقع حكومي في وقت ليس ببعيد” ، وذلك في إشارة إلى الخرق الذي وقع لمكتب شئون العاملين في 2014 و2015 .

وأضاف :” كيف لم يتحدث أي أحد عن هذا الأمر؟ إنه يبدو تصيدا سياسيا” ، وعبر ترامب عن رأيه بأن القراصنة وصلت الى البيت الأبيض والكونجرس قائلا : ” يبدو أننا أصبحنا عاصمة القرصنة في العالم”.