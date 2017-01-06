أكد الجيش السوداني، استعداده الكامل لحماية مخرجات الوثيقة الوطنية التي تم التوافق عليها في ختام مؤتمر الحوار الوطني الذي جاء بمبادرة من الرئيس عمر البشير، وجاهزيته لحسم أي تحديات أمام أجواء الوفاق الوطني.

وشدد قائد الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة اللواء ركن محمد كمال، خلال احتفال قيادة الفرقة بمناسبة أعياد الاستقلال اليوم الجمعة على جاهزية رجال الفرقة 77 مشاة والقوات المسلحة السودانية عامة، لردع الطامعين للنيل من الوطن والعبث بمكتسباته، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوافق والوحدة.

وقال كمال إن القوات المسلحة ظلت صامدة لصد التحديات والاستهدافات للأمة السودانية، وحيا شهداء الوطن الذين مهروا السلام بدمائهم، مؤكدا الاستمرار في البرامج التدريبية والمعنوية لمنسوبي الفرقة لرفع المهارات القتالية، تأكيداً للجاهزية لحسم أي تحديات تواجه التوافق الوطني الكبير الذي ارتضاه أبناء الوطن.