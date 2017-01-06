استنفار أمني بالمحافظات لتأمين احتفالات عيد الميلادالجمعة، 6 يناير 2017 07:51 م
تشهد محافظات الجمهورية اليوم /الجمعة/ حالة استنفار أمنى وذلك لتامين احتفالات الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد. ففي محافظة أسيوط، شددت مديرية الأمن إجراءاتها، ونشرت مجموعات قتالية وخبراء المفرقعات بمحيط الأبرشيات والكنائس بمراكز وقرى المحافظة في إطار الإجراءات الأمنية التي اتخذتها خلال احتفالات عيد الميلاد. وأجرت قوات الأمن تحويلات مرورية عقب إغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى الكنائس والأبراشيات كإجراء احترازي لتأمين الاحتفالات، فضلاً عن انتشار الدوريات الأمنية المتنقلة التي تجوب الشوارع والميادين فضلاً عن قيام أفراد الحماية المدنية بتمشيط محيط الكنائس والأديرة وأماكن الاحتفالات والنوادي والمنشآت الحكومية والميادين الرئيسية بالمحافظة باستخدام الكلاب البوليسية كما نشرت القوات المسلحة بعض وحداتها ومدرعاتها أمام المنشآت الحكومية والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة تحسباً لأي أعمال تخريبية أو خروج عن القانون من قبل بعض العناصر الإرهابية. وقال مصدر امني بمديرية أمن أسيوط إن المحافظة لم تشهد أي خروج عن القانون أو أي أحداث شغب خلال الأيام السابقة للاحتفالات. وفي قنا، أكد مدير الأمن اللواء صلاح الدين حسان رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمختلف قطاعات مديرية الأمن لتأمين جميع الكنائس والمطرانيات، مشيرا إلى قيام إدارة المرور بتنفيذ عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية، خاصة بالشوارع الرئيسية المحيطة بالمطرانيات والكنائس. وأشار مدير الأمن إلى أنه تم رفع السيارات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس خشية استخدامها في أعمال عنف وتكليف إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص جميع المترددين على الكنائس ونشر العديد من القوات لتأمين جميع دور العبادة، بالإضافة إلى وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس بجانب الدوريات المتحركة فضلا عن تكليف قيادات مديرية الأمن بالمرور الدائم علي جميع الخدمات والتمركزات علي مستوي المحافظة. وقال إنه تم التنسيق مع جميع الكنائس لنشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة مكونة من مجموعات الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية وعناصر التدخل السريع بالتنسيق مع القوات المسلحة للتأمين والتدخل في حالة حدوث أي شيء والتشديد على تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والزراعية. وفي بورسعيد، أعلن اللواء زكي صلاح مدير الأمن أن المحافظة تشهد حالة من الاستنفار الأمني وأنه تم وضع خطط أمنية مطورة لمواجهة أي خروج عن القانون أو إخلال بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن هناك تأمينا شاملا للكنائس ودور العبادة وجميع المنشآت الحيوية و الشرطية وتم إصدار تعليمات مشدده بحسن معاملة المواطنين على أكمل وجه. وأضاف خلال الجولة الميدانية التي قام بها لتفقد الاستعدادات والخدمات الأمنية في محيط الكنائس استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد أن المحافظة تشهد انتشارا مكثفا لضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والكلاب البوليسية وتأمين الطرق والمرور، كما تم تعزيز المنطقة الحدودية في مداخل ومخارج المحافظة، وزيادة أعداد التمركزات الأمنية بأنحاء المحافظة. وذكر أنه تمت الاستعانة بمجموعات الانتشار السريع ومكافحة الشغب وتشكيلات الأمن المركزي وقوات الأمن لتأمين الاحتفالات وتكثيف الحملات الانضباطية والمرورية والمرافق لضبط عناصر الشغب ومنع المخالفات وتحقيق السيولة المرورية ولبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وأكد أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين كافة الأجهزة الأمنية وسيتم التعامل بكل حزم وقوة لمواجهة أي عناصر تخريبية مشيرا الى أنه تم التنبيه على ضباط وأفراد الشرطة المنتشرين بضرورة أخذ الحذر والحيطة والتعامل الفوري مع كل من يحاول تعكير صفو الاحتفالات أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مع أهمية عدم الإخلال بحقوق الإنسان وقواعد حسن معاملة المواطنين والتعامل في الإطار القانوني.
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