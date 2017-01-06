وزير سوداني: 2.9مليار دولار حجم الإستثمارات الكويتية بالسودانالجمعة، 6 يناير 2017 07:56 م
قال وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية أسامة فيصل المسؤول عن ملف الاستثمارات الخليجية إن عدد المشروعات والاستثمارات الكويتية المنفذة بالسودان حتى نهاية العام الماضي بلغ 57 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 2.9 مليار دولار ، وذلك في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
ونقلت شبكة الشروق السودانية اليوم الجمعة عن الوزير إن حكومة بلاده تولي اهتماماً خاصاً لدولة الكويت التي أسهمت بقوة في المشروعات التنموية بالسودان ، خاصة في القطاعات الحيوية والبنية التحتية ، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين الى زيارة السودان واستكشاف فرص الإستثمار.
وحول المشكلات التي تواجه المستثمرين في مجال التحويلات المالية والأراضي على وجه الخصوص ، أكد فيصل أنه تم إيجاد حلول لمعظمها من خلال اتفاقات بين الوزارة وحكومات الولايات عبر لجنة مختصة بهذا الأمر يرأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح ويتم عبرها معالجة أي مشكلة يمكن أن تواجه أي مستثمر في الأراضي.
ونوه بوجود اتفاق مع دول الخليج لفتح نوافذ جديدة وتحديد قنوات مصرفية وبنكية لتسهيل الإجراءات وتجاوز مشكلة التحويلات البنكية التي تواجه المستثمرين، مؤكدا استعداد بلاده لاستقطاب بنوك ومؤسسات مالية للإستثمار فيها ، ما يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التمويل والتحويل المالي.
وقال إن بلاده قطعت شوطاً كبيراً أيضاً في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ، إذ بات من السهل إنجاز التصديقات والمشروعات - التي كانت في السابق تستغرق وقتاً طويلاً - في فترة وجيزة جداً من خلال مشروع النافذة الواحدة.
وأوضح أن بلاده تولي أهمية كبرى بمشروعات الأمن الغذائي وقطاع الطاقة وثروات باطن الأرض وقطاعات محددة في الصناعة ، بجانب البنية التحتية التي تسهم في تعزيز التنمية والإنتاج.
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