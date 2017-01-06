مقتل وإصابة 7 عراقيين في انفجار سيارة مفخخة شمال غربي بغدادالجمعة، 6 يناير 2017 07:40 م
انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم /الجمعة/، شمال غربي العاصمة العراقية (بغداد)؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 7 مدنيين.
وقال العميد سعد معن الناطق باسم قيادة”عمليات بغداد” - في تصريح صحفي - إن اعتداء إرهابيا وقع بواسطة سيارة مفخخة انفجرت قرب سوق شعبي في حي “الشعلة” ببغداد وتسببت في مقتل 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين.
وكان مدني عراقي قتل وأصيب ستة آخرون بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب سوق للماشية في منطقة “سويب” جنوبي العاصمة العراقية في وقت سابق اليوم.
وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد، المدينة الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
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