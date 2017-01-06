"صحة الإسكندرية": ترخيص 317 منشأة طبية جديدة خلال العام الماضيالجمعة، 6 يناير 2017 07:39 م
أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حصاد نشاطها خلال عام 2016 ، وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إنه تم ترخيص 317 منشأة طبية جديدة خلال عام 2016 ، ما بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية تخصصية وعيادات تخصصية وعيادات خاصة ودور نقاهة ، فى مقابل 302 منشأة طبية تم ترخيصها خلال عام 2015 بزيادة حوالى 5% ، كما تم خلال عام 2016 عمل 4428 زيارة تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ، في مقابل 3585 زيارة تفتيش خلال عام 2015 بزيادة حوالى 24% ، وتم استصدار قرارات غلق إداري استهدفت 174 منشأة طبية ، مقابل 89 قرار غلق إدارى خلال عام 2015 بزيادة حوالي 96%.
وأوضح الدكتور طارق شلبي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ـ فى بيان صادر عن الإدارة ـ أن الإدارة قامت خلال العام الماضي بأنشطة متميزة لضبط سوق تقديم الخدمة الطبية في القطاع الخاص ، كان أبرزها الغلق الإدارى الذي شمل 11 فيلا كانت تستخدم كمراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالعامرية وكينج مريوط والعجمي غرب المدينة ، وكذلك الغلق الإدارى المؤقت لعدد من المستشفيات الشهيرة أو لبعض أقسامها بسبب وجود مخالفات جسيمة تشكل خطورة على صحة المرضى ، علاوة على القيام بحملات مكثفة على مراكز الأشعة ومعامل التحاليل الطبية والمراكز الطبية التخصصية ووحدات الحضانات ضمن حملات مكثفة نظمتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية ، الأمر الذى أسفر عن انخفاض عدد الشكاوى ضد المنشآت الطبية الخاصة من 187 شكوى خلال عام 2015 إلى 163 شكوى خلال 2016 بنسبة انخفاض 13% رغم زيادة عدد المنشآت الطبية الخاصة.
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