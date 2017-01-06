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النمسا تعتزم إصدار قانون لمنع الموظفات من إرتداء الحجاب
الحجاب في امريكا‎

النمسا تعتزم إصدار قانون لمنع الموظفات من إرتداء الحجاب

الجمعة، 6 يناير 2017 07:41 م
وكالات

ذكرت وسائل إعلام نمساوية اليوم الجمعة أن وزير خارجية سباستيان كورتس بصدد إعداد مشروع لمنع الموظفات في المؤسسات المدنية والمدرسات من ارتداء الحجاب.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المتحدث باسم كورتس قوله ” إن النمسا دولة متسامحة مع الأديان لكنها أيضا دولة علمانية ، والأمر يتعلق بتأثير القدوة على الصغار في المدارس ، ويجب إتخاذ مثل هذه الخطوة”.
وعن إرتداء الصليب ، أشار إلى أن ارتداء الصليب هو أمر شائع في النمسا المتمسكة بالكاثوليكية ويجب أن يسمح به في الفصول ، معللا ذلك بالثقافة الراسخة تاريخيا في البلاد.
يذكر أنه في حال موافقة البرلمان على هذا القانون سيكون الحظر في النمسا أكثر تشددا من القوانين السارية في فرنسا التي لا تحظر إلا النقاب ، وألمانيا التي قيدت أعلى محكمة فيها من مساحة التحرك المتاحة للمشرعين لحظر ارتداء المدرسات الحجاب.

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