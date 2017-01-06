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إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس الإسكندرية
حملة امنية ـ اﻻمن ـ الشرطة المصرية ‎

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس الإسكندرية

الجمعة، 6 يناير 2017 07:27 م
وكالات

كثفت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم /الجمعة/ إجراءات تأمين الكنائس بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.

ونشرت إدارة البحث الجنائي أفراد من الشرطة السرية بمحيط الكنائس، بالإضافه إلى عدد من الأمكنة الثابتة، كما نشرت مديرية أمن الإسكندرية عدد من الدوريات الأمنية التي شاركت فيها قوات التدخل السريع ووحدات الانضباط المروري.

وأغلقت إدارة مرور الاسكندرية حارة من الطرق المطله علي بوابات الكنائس الموجودة بالشوارع الرئيسية.

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