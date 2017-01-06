رحيل "راهبة المسرح" المصرية نهاد صليحةالجمعة، 6 يناير 2017 06:53 م
حالة من الحزن تخيم على الوسط الثقافي المصري بعد نبأ رحيل أستاذة النقد والمسرح الكبيرة د. نهاد صليحة، والتي صعدت روحها قبل قليل بمستشفى الصفا فى المهندسين ، إثر مضاعفات عملية جراحية أجرتها مؤخرًا أدت إلى إصابتها بمشاكل حادة بالجهاز التنفسي.
حصلت الراحلة على دكتوراه في المسرح، جامعة إكستر، المملكة المتحدة، 1982 ومن قبلها ماجستير في الأدب الإنجليزي، جامعة ساسكس، المملكة المتحدة، 1969، وهي خريجة كلية الآداب بالقسم الإنجليزي، جامعة القاهرة، 1966
كتبت بالنقد المسرحي ونظرياته الحديثة، فنون الأداء ونظرياتها، الأدب الإنجليزي، الترجمة الأدبية، وشغلت وظيفة أستاذة الدراما والنقد بالمعهد العالي للنقد الفني، 1984 حتى رحيلها ، وعميدة المعهد العالي للنقد الفني،2001 – 2003، وكانت المشرفة على قسم النقد المسرحي في جريدة الأهرام «ويكلي» باللغة الإنجليزية وتقوم بتحرير هذا القسم أسبوعياً، منذ 1989.
نالت الراحلة عضوية اللجنة العليا للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، لجنة الدراما بقطاع الإنتاج للإذاعة والتلفزيون، مجلس إدارة صندوق روبرتو شيميتا الدولي لدعم فناني المسرح الشباب في دول البحر المتوسط
لها أكثر من ستين مؤلفا بين كتب ومقالات باللغتين العربية والإنجليزية تتنوع من النقد والنظرية إلى ترجمة بعض الأعمال النقدية والمسرحية
من مؤلفاتها بالإنجليزية: المسرح المصري: مسرحيات ومسرحيون 2003 المسرح المصري: اتجاهات جديدة 2003 أمسيات مسرحية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1988، شكسبيريات . الهيئة العامة للكتاب 2005
وكانت “صليحة” أول من استخدم المنهج السيميائي في النقد المسرحي العربي استخداماً علمياً ، كما ساهمت في تأسيس حركة الفرق المسرحية المستقلة من خلال إقامة المهرجان الأول للمسرح المستقل في مصر، 1999
نالت الراحلة تكريما محليا ودوليا، وقد حازت على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2013، كرمت في الدورة الرابعة عشر لمهرجان دمشق المسرحي، 2008، وحازت جائزة الدولة للتفوق في مجال الدراسات الأدبية، 2003، كما كرمها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، 1996 و العديد من المهرجانات المسرحية العربية منها مهرجان الشارقة ومهرجان مجلس التعاون الخليجي ومهرجان قرطاج ومهرجان أيام عمان المسرحية ومهرجان المسرح العربي بالدوحة 2012.ومؤخرا حازت الراحلة جائزة الكويت للتقدم العلمي.
ظلت “صليحة” تدعو لتحرير المسرح من قيوده البيروقراطية المعرقلة للإبداع، وكانت جهودها لتمكين الإبداع الشبابي تملأ السمع والبصر بمصر، وقد تخرج على يديها عشرات المشاهير بعالم الصحافة الثقافية والفنية والنقاد المسرحيين الجادين .
ودعت أيضا لتمويل الفنون بشكل غير حكومي أو مؤسسي يعيدنا للروتين والسلطة، على غرار ما يجري بأمريكا وأوروبا من مجالس متخصصة لدعم المشروعات الجادة بدعم الحكومات والمجتمع.
ومن الناحية السياسية، ظلت صليحة في صف الثورة المصرية، سواء 25 يناير أو 30 يونيو، وكانت من المنتقدين لنظام الإخوان المسلمين والذي رأته مغايرا لطبيعة مصر الحضارية، وأن همه كان الاستيلاء على السلطة فحسب. وصرحت في غير مرة لحاجة البلاد حاليا لرؤية تحقق مطامح الثورة والتي لازالت بعيدة عن المصريين الذين يعانون التقييد والغلاء والفساد.
-
الحكومة: رؤية قطاع التعليم العالي ترتكز على تخريج كفاءاتFri, 06 Jan 2017 15:55:40 GMT
-
تقرير الحكومة نصف السنوي: تنفيذ 29 مشروعا للنقل خلال 6 شهور
كشف التقرير نصف السنوي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع النقل خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2016، وأن الحكومة ممثلة في وزارة النقل ...Fri, 06 Jan 2017 15:24:38 GMT
-
برجر الحشرات .. قريبا بمحلات البقالة السويسرية
تشتهر سويسرا بالجبن والشوكولا، ولكن قد يدخل مفهوم آخر على الأطعمة السويسرية ضمن محلات السوبر ماركت قريبا متمثلا بأطباق الحشرات. يخطط عملاق بيع المنتجات الغذائية ...Fri, 06 Jan 2017 14:13:29 GMT
-
الهند تخصص بطاقات “رقم قومي” لترقيم البقر والجاموس
بدأت الحكومة الهندية تنفيذ مشروع كبير لحصر وترقيم ثروتها الحيوانية من البقر والجاموس تحديدا، والتي يقدر عددها ب` 88 مليونا، في جميع ولايات الهند. وسيشارك في ...Fri, 06 Jan 2017 14:13:29 GMT
-
محاضر تربوي يوجه نصائح للأمهات بعد واقعة "جواب" الطفلة لزميلها
بعد أن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها الكثيرون، بل وأصبحت حديث الرواد على السوشيال ميديا ما بين مؤيد، معارض، محلل، لتصرف ورد فعل طفلة في الصف الخامس ...Fri, 06 Jan 2017 13:08:20 GMT
-
الحلبي: «الميسترال» دليل على سياسة مصر المتزنة - محيط
أكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن حاملتي الطائرات المروحية ميسترال يعتبرا إضافة ...Fri, 06 Jan 2017 12:55:01 GMT
-
سمكة عملاقة تحتجز رجل 6 ساعات..والأخير ينجو بإعجوبة - محيط
نجا رجل أسترالي بأعجوبة من الموت بعد أن سحبته سمكة عملاقة إلى البحر وبقي يقاوم لمدة 6 ساعات. ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية أن روس شابمان،…Fri, 06 Jan 2017 11:38:16 GMT
-
وزير الصحة : ٤٧٤ شركة قدموا قوائم الأدوية لزيادة اسعارها
اعلن الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ان هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا الى ان القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة ...Fri, 06 Jan 2017 11:54:14 GMT
-
انخفاض شديد في درجات الحرارة بفرنسا يصل إلى 15 تحت الصفر
تشهد فرنسا اليوم انخفاضا شديدا في درجات الحرارة في شرق البلاد جراء موجة برد شديدة قادمة من شبه جزيرة اسكاندينافيا. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “متييو ...Fri, 06 Jan 2017 10:08:02 GMT