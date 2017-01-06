الأوقاف: "الطريق إلى السعادة" موضوع خطبة الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل بعنوان “الطريق إلى السعادة”.

وطالبت الأوقاف - في بيان اليوم الجمعة - جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، مبدية ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وحذرت الوزارة باستبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، وستقوم الوزارة لاحقًا بنشر نص الخطبة على موقعها الإلكتروني لاسترشاد الأئمة بها.