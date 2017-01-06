يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا /السبت/ انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال البلاد؛ مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وانخفاض الرؤية على الطرق وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، هذا وتتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية للبلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه مابين ثلاثة أمتار الى أربعة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحر المتوسط جنوبية غربية أما على البحر الأحمر تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 06 16

الإسكندرية 05 16

مطروح 05 14

بورسعيد 08 17

دمياط 07 17

بلطيم 07 17

الإسماعيلية 04 18

السويس 05 18

العريش 03 18

نخل 01 15

طابا 02 17

الطور 05 19

مرسى علم 12 22

الغردقة 12 21

شرم الشيخ 14 22

رفح 02 17

كاترين 02 13

سيوة 02 15

المنيا 03 16

الفيوم 04 18

رأس سدر 06 17

أبوسمبل 07 23

وسط الدلتا 06 15

أسيوط 03 16

سوهاج 04 17

الأقصر 05 21

أسوان 06 23

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 03 20

قنا 05 19

نويبع 13 21

السلوم 04 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 12 28

الرياض 10 23

المنامة 16 21

أبوظبى 15 25

الدوحة 15 23

الكويت 09 20

دمشق -03 14

بيروت 12 18

عمان 02 13

القدس 03 12

غزة 09 18

بغداد 06 17

مسقط 18 24

صنعاء 04 24

الخرطوم 17 34

طرابلس 09 13

تونس 06 11

الجزائر 06 14

الرباط 07 20

نواكشوط 17 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -06 -06

اسطنبول -04 -01

اسلام اباد 03 15

نيودلهى 09 19

جاكرتا 24 31

بكين -04 04

كوالامبور 24 33

طوكيو 01 08

أثينا -02 -03

روما -03 04

باريس 01 02

مدريد -04 10

برلين -04 -03

لندن 06 09

مونتريال -18 -11

موسكو -24 -20

نيويورك -01 04

واشنطن -07 01