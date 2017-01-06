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رئيس الحرس الوطني البحريني يشيد بالعلاقات مع باكستان
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى

رئيس الحرس الوطني البحريني يشيد بالعلاقات مع باكستان

الجمعة، 6 يناير 2017 06:42 م
وكالات

أشاد رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق الركن محمد بن عيسى اَل خليفة، بالعلاقات التاريخية التي تربط البحرين بباكستان والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحرس الوطني البحريني الحالية لباكستان، ومشاركته في حفل وضع حجر الأساس لجامعة الملك حمد للتمريض والعلوم الطبية في إسلام آباد، وذلك بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها بين البلدين في أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف شارك أيضًا في الحفل، الذي حضره ممثلون من مستشفى الملك حمد في البحرين، حيث قدم أحدهم شرحًا لرئيس الوزراء الباكستاني عن المشروع.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره وتقديره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اَل خليفة على تبرعه ببناء الجامعة.

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