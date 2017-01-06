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عودة رونالدو وخمس غيابات في قائمة ريال مدريد أمام غرناطة
كريستيانو رونالدو

عودة رونالدو وخمس غيابات في قائمة ريال مدريد أمام غرناطة

الجمعة، 6 يناير 2017 06:27 م
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أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن قائمة تضم 19 لاعبًا لمواجهة غرناطة غدا السبت في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 37 نقطة من 15 لقاء بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي لعب 16 لقاء بينما غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

وشهدت القائمة عودة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب عن لقاء إشبيلية في كأس ملك إسبانيا من أجل منحه قسط من الراحة.
وغاب عن تشكيلة الفريق الأبيض الإسباني ثنائي الدفاع سيرجيو راموس وبييي وثلاثي الوسط لوكاس فاسكويز وجاريث بيل وماتيو كوفاسيتش بسبب الاصابة.

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