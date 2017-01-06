أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، اليوم الجمعة، أنه سيتعين زيادة موازنة الدفاع الحالية - التي تزيد على 1.8% من إجمالي الناتج الداخلي - إلى 2% خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في كلمة الرئيس أولاند لتقديم التهنئة للجيوش الفرنسية بمناسبة العام الجديد، التي ألقاها بالقاعدة الجوية (118) ببلدة “مون-دو-مارسان” جنوب غربي فرنسا، التي يشارك 800 من عسكرييها في عمليات خارجية في منطقة الساحل وسوريا والعراق.

وأوضح أولاند أن موازنة الدفاع خلال عام 2017 ستزيد بالفعل بواقع 600 مليون يورو، لتوفير الاحتياجات من المعدات وضمان الكفاءة في الأداء.

واستعرض الرئيس أولاند الالتزامات التي قطعها منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2012، مشيرا إلى إنجاز بيع طائرات حربية وغواصات بفضل الجهود التي بذلها العسكريون الفرنسيون في هذا الصدد.

كما أعلن أن الحرس الوطني في فرنسا سيعتمد في عام 2018 على 85 ألف عنصر، من بينهم 40 ألفا من الأفراد الاحتياطيين.