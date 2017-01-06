طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانجي لي، المجتمع الدولي بـ”اليقظة التامة” لرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح مكتب يانجي لي -في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الجمعة- أن المقررة الدولية ستسعى خلال زيارتها إلى ميانمار هذا الشهر إلى رصد تداعيات التصعيد والاقتتال في منطقتي كاشين وشان، لا سيما ما يتعلق بـ”التأثير السلبي” على حالة المدنيين وكيفية تعامل الحكومة الجديدة مع هذه الأوضاع.

وأفاد البيان بأن المقررة الدولية ستعمل كذلك على معالجة مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان مع السلطات ومختلف أصحاب المصلحة، بما يتضمن القادة السياسيين والمجتمع المحلي وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع الدولي.

ومن المقرر أن تقوم يانجي لي بزيارة رسمية إلى ميانمار خلال الفترة من التاسع إلى العشرين من يناير الجاري، لتقييم التطورات الأخيرة في ولاية راخين ذات الأغلبية المسلمة شمالي البلاد، إلى جانب مناطق أخرى.

ومن المنتظر أن تصدر المقررة تقييما مبدئيا في ختام زيارتها، على أن تقدم تقريرا شاملا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس المقبل.