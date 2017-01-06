تقرير الحكومة نصف السنوي: تنفيذ 29 مشروعا للنقل خلال 6 شهورالجمعة، 6 يناير 2017 05:16 م
كشف التقرير نصف السنوي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع النقل خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2016، وأن الحكومة ممثلة في وزارة النقل عملت على 120 مشروعا، تم تنفيذ 29 منها، ويجري العمل في 71 مشروعا، بالإضافة إلى 20 مشروعا تتم دراستها حاليا.
وأوضح تقرير الحكومة أن رؤية الهيكل العام لقطاع النقل ترتكز علي رفع كفاءة شبكات النقل وتطوير شبكة الطرق القومية والرئيسية وتطوير قطاع النقل البحري واستكمال شبكة مترو الأنفاق، وتطوير السكك الحديدية والنقل النهري وزيادة مشاركتها في نقل البضائع بنسبة 10% حتى عام 2030.
وأظهرت مؤشرات قياس الأداء المذكورة بالتقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل والتخزين بالأسعار الثابتة في عام 2015-2016 بلغ 6ر83 مليار جنيه مقابل 3ر79 مليار جنيه عام 2014-2015، وأن مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015-2016 بلغت 4.4%، مقابل 3ر4% عام 2014-2015.
وأفاد التقرير بأن استثمارات قطاع النقل المتحققة بالأسعار الجارية في عام 2015-2016 بلغت 7ر43 مليار جنيه مقابل 4ر34 مليار جنيه عام 2014-2015، وبلغت مساهمة استثمارات قطاع النقل في إجمالي الاستثمارات عام 2015-2016 نسبة 1ر11% مقابل 3ر10% عام 2014-2015.
وأكد التقرير الحكومي أن أبرز ما تم تحقيقه في قطاع النقل خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2016، مواصلة تنفيذ المشروع القومي للطرق بمرحلتيه الأولى والثانية لأطوال تبلغ 500 كم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة استثمارية 2ر17 مليار جنيه بهدف ربط كافة محافظات الجمهورية والمساعدة في زيادة فرص الاستثمار.
وأشار التقرير إلى افتتاح ميناء (آرقين) البرى لربط أكبر تكتل إفريقى من البحر المتوسط حتى المحيط الهادي والذي يخدم حركة التجارة لـ15 دولة إفريقية تقع على الطريق التجاري البري بتكلفة استثمارية 93 مليون جنيه، وأنه يجري رفع كفاءة موانئ البحر الأحمر والسويس والإسكندرية بهدف زيادة حركة التبادل وتداول البضائع بالميناء بتكلفة 2.2 مليار جنيه + 4ر2 مليار دولار.
وأفاد تقرير الحكومة بأنه يجري التعاقد على إنشاء خط القطار الكهربائي “السلام/ العاشر/ العاصمة الادارية الجديدة” بتكلفة استثمارية 2ر1 مليار دولار، وتطوير وتوسعة طريق وادى النطرون/ العلمين بطول 135 كم وبتكلفة 1920 مليون جنيه، ومشروع تطوير طريق القاهرة/ السويس بطول 70 كم كمحور نقل رئيس ومهم لاستيعاب الأنشطة التجارية المحلية والدولية بتكلفة 1185 مليون جنيه، والانتهاء من تجديد وصيانة السكة الحديد “خط القاهرة/ السد العالي” بمسافة 299 كم، ويجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير 1100 مزلقان بتكلفة 7ر1 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء بحري دولي بمنطقة الجلالة البحرية بمنطقة العين السخنة والانتهاء من 5 مشروعات لتطوير النقل البحري؛ أهمها ميناء سفاجا بتكلفة 510 ملايين جنيه.
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