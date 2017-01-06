وقعت غرفة القاهرة التجارية ممثلة في أكاديمية التجزئة بروتوكول تعاون مشترك مع شركة “أتش أر دي إيجيبت” العاملة في مجال التدريب على المهارات المختلفة التي يحتاجها القطاع التجاري بالسوق المحلية لتوفير مزيد من فرص العمل عن طريق مشروع الغرفة “التدريب من اجل التشغيل”.

وأفاد بيان أصدرته الغرفة اليوم الجمعة بأن البروتوكول ينص على تفعيل مبادرة للتعاون بين الطرفين عبر البحث عن الوظائف الخالية لدى الشركات والمصانع في القطاعين التجارى والصناعي وتحديد مطالبها من العمالة المدربة على مجالات مختلفة بمواصفات محددة مسبقا، والعمل على توفير هذه المواصفات المبدئية من خلال تنقية بيانات المتقدمين بالأكاديمية، ثم تنسق الشركة اجتماعات متوالية بين الأكاديمية والشركات طالبة العمالة والشباب المتقدمين للعمل بهدف القبول المبدئي للشباب قبل إجراء عمليات التدريب ومن ثم تدريب هؤلاء الشباب المقبولين من الشركات على الدورات التدريبية المتاحة بالأكاديمية وإلحاقهم مباشرة بالوظائف المطلوبة من الشركات.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية -في البيان- إن التعاون مع الشركة يأتي ضمن خطة الغرفة للتوسع في المشروع الذي أطلقته منذ فترة “التدريب من أجل التشغيل” وتم توفير عدد من فرص العمل للشباب في المجالات المختلفة بعد تأهيلهم عبر البرامج التدريبية المختلفة بالأكاديمية وفي إطار الخطة الاستراتييجية التي تتبناها الغرفة لدعم خطة الدولة لتقليص نسبة البطالة عبر توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة عن طريق إعداد قوى عاملة قادرة على مواجهه تحديات الاقتصاد الحديث.

وأضاف أن المشروع يعد نقطة انطلاق لتوفير الأيدي العاملة الماهرة التي تمتلك القدرة على مواجهة تحديات السوق المحلية والإقليمية والدولية عن طريق التدريب الفني الذي يساهم في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية خاصة في الأسواق العالمية ومن الناحية الاجتماعية فسيساهم هذا المشروع في التطوير ورفع مستوى الوعي لدى الشباب الباحث عن العمل المهني والاتجاه إلى خلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن مشروع “التدريب من أجل التشغيل” والمبادرات التي تلحق به في هذا الشأن يعتبر انطلاقا من الدور الإيجابي والاجتماعي الذي يلعبه أصحاب الأعمال الشرفاء لضمان ضخ أيدي عاملة ماهرة في خدمة الوطن وكذلك حرصهم على تحقيق المسئولية المجتمعية كإحدى الأدوات الفعالة لإحداث تنمية حقيقية في منظومة الاقتصاد الوطني بما يضمن العائد على الاستثمار عبر التدريب التأهيلي للمتدربين.

وتوقع شكري أن يكون التعاون بين الطرفين مثمرا في الفترة القادمة خاصة في ظل تفعيل الغرفة للمشروع منذ فترة وسعيها إلى التوسع به عبر رغبة الشركة في إنجاح مبادراتها مع الغرفة للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ومساندة مجتمع الأعمال في الحصول علي عاملين مؤهلين لممارسة الأنشطة المختلفة.

بدوره، قال الدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة “إتش دي آر إيجيبت” والخبير بمجال التنمية المستدامة، إن هذا التعاون بين الجانبين يأتي انطلاقاً من رؤية مصر 2030 التي أقرها البرلمان عام 2016، وصدق عليها مجلس الوزراء والقيادة السياسية، وانطلاقاً أيضا من ضرورة التكاتف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، خاصة إن قطاع تجارة التجزئة له دور حيوي وفعال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل في القطاعات المختلفة، كما يأتي التعاون بين الغرفة والشركة لتقديم نموذج متطور للمشروع القومي “التدريب من أجل التشغيل” لتوفير فرص عمل من أجل تحقيق نموا احتوائيا يساهم في إعداد قوى عاملة قادرة على مواجهة تحديات الاقتصاد الحديث.

وأوضح أن مشروع “التدريب من أجل التشغيل” يعتبر نقطة انطلاق لتوفير الأيدي العاملة الماهرة التي تمتلك القدرة على مواجهة تحديات السوق عن طريق التدريب الفني والمهني لرفع القدرة التنافسية، ومن الناحية الاجتماعية يساهم هذا المشروع في التطوير ورفع مستوى الوعي لدى الشباب الباحث عن العمل والاتجاه إلى خلق فرص عمل حقيقية لراغبي العمل من الجنسين