تقرر أن يشارك الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق غدا السبت، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة كأس السوبر أمام نادي الزمالك، والمقرر لها يوم 10 فبراير المقبل في الإمارات.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، قد منح الفريق راحةً من المران عقب مباراة القمة أمام الزمالك يوم 29 ديسمبر الماضي وحتى اليوم الجمعة، للتخلص من حالة الإرهاق.

ومن المقرر أن يعود أنطوي إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة قادما من غانا، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، للاطمئنان على أسرته.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للأهلي يسعى للتعاقد مع لاعب إفريقي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفي حال النجاح في ذلك، سيكون الباب مفتوحا أمام رحيل انطوي عن القلعة الحمراء، خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة.