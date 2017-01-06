 Moheet on google
الجمعة 6 يناير 2017 05:05 مساءً
روابط سريعة
غدا.. أنطوي يشارك في مران الأهلي بعد العودة من غانا
جون انطوي

غدا.. أنطوي يشارك في مران الأهلي بعد العودة من غانا

الجمعة، 6 يناير 2017 06:04 م

تقرر أن يشارك الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق غدا السبت، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة كأس السوبر أمام نادي الزمالك، والمقرر لها يوم 10 فبراير المقبل في الإمارات.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، قد منح الفريق راحةً من المران عقب مباراة القمة أمام الزمالك يوم 29 ديسمبر الماضي وحتى اليوم الجمعة، للتخلص من حالة الإرهاق.
ومن المقرر أن يعود أنطوي إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة قادما من غانا، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، للاطمئنان على أسرته.
جدير بالذكر أن الجهاز الفني للأهلي يسعى للتعاقد مع لاعب إفريقي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفي حال النجاح في ذلك، سيكون الباب مفتوحا أمام رحيل انطوي عن القلعة الحمراء، خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3