قرر وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي مصيلحي إعطاء أصحاب المخابز تسهيلات في سداد المبالغ المستحقة عليهم لاستمرارهم في مزاولة نشاطهم لتوفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين.

وينص القرار على أنه يجوز لصاحب المخبز طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه نتيجة ارتكاب أي مخالفات سابقة أو لاحقة على صدور القرار على أن تكون مدة التقسيط بحد أقصى 18 شهرا من تاريخ سداد أول قسط بدلا من 6 أشهر.

من جانبه، قال محمد ناجي وكيل مديرية تموين الجيزة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا القرار من شأنه أن يساهم في فتح المخابز المغلقة، نتيجة تراكم الغرامات على أصحاب المخابز وعدم قدرتهم على دفعها، متوقعا أن يسهم القرار في إعادة فتح 23 مخبزا عاما و30 مخبزا خاصا مغلقا في محافظة الجيزة.