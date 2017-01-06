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سعد سمير معلقا على صورة أبوتريكة: "حلوة حلوة مفيش كلام"
محمد أبو تريكة

سعد سمير معلقا على صورة أبوتريكة: "حلوة حلوة مفيش كلام"

الجمعة، 6 يناير 2017 04:47 م
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قام محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر بتغيير صورته الشخصية على حسابه الخاص على انستجرام، وعلق سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر على صورة أبو تريكة قائلا ” لأ حلوة حلوة مفيش كلام يعنى ” .

كان محمد أبوتريكه قد قام بتغيير صورته على انستجرام ووضع صورة جديدة له ويرتدى تى شيرت عليه شعار النادى الأهلى.

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