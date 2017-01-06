قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري، والتي أحيت الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين ونشطاء السلام الإسرائيليين والمتضامنين الأجانب بحالات الاختناق.

وجابت المسيرة شوارع القرية، في ظل الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال

وإطلاق سراح جميع الأسرى.