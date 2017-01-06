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الاوقاف: يجب أن يكون إخلاص العلماء لدينهم وأوطانهم بعيدًا عن أي انتماءات
الدكتور محمد مختار جمعة

الاوقاف: يجب أن يكون إخلاص العلماء لدينهم وأوطانهم بعيدًا عن أي انتماءات

الجمعة، 6 يناير 2017 04:45 م
وكالات

اكد وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضرورة أن يتجرد العلماء المخلصون لدينهم وأوطانهم لمهامهم العلمية والدعوية الخالصة ، وأن يفكوا أنفسهم من أغلال وقيود الجماعات المختلفة التي تفرق ولا تجمع ، حتى تكون كلمة العلماء خالصة لوجه الله (عز وجل) وليست لصالح من يدفع أو يمول أو يعد بالمنافع الزائلة .

وقال وزير الاوقاف فى بيان له اليوم الجمعة لا يمكن أن يكون العالم عالمًا ولا الخطيب خطيبًا ولا الواعظ واعظًا إذا كان انتماؤه وتعصبه لحزب أو لجماعة أو اتجاه أيدلوجي ، لأن عينه ستكون على ما يرضى عنه هذا الحزب أو يحقق مصالح هذه الجماعة ، فهو إذن يدور مع المصلحة الخاصة حيث دارت حتى لو كانت على حساب المصلحة العامة

كما حذر وزير الاوقاف من استحلال المال العام ومال الدولة واستحلال أموال المخالفين , سواء في الدين أم في المذهب أم في الجماعة , وهو ما تقوم به وتؤصله الجماعات الإرهابية المتطرفة من استحلال أموال المخالفين لها ، واستحلال المال العام , واستحلال عمليات التزوير والتزييف سواء للعمولات أم للمستندات قصد الحصول على التمويل الذي تمول به عملياتها الإرهابية , أو في قضاء شهوات عناصرها وملذاتهم , أو في شراء الضمائر والنفوس والذمم أو في تكوين ثروة اقتصادية هائلة للجماعة .

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