قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد، إن أجهزة البصمة البيومترية ستصل من ألمانيا يوم 12 يناير الجاري؛ لتبدأ شركة ميناء القاهرة الجوى في تركيبها على الفور على أبواب دخول العاملين بالمبنى رقم 2 بالمطار.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تزويد أبواب دخول العاملين بأحد مباني مطاري شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية، وحاليًا جاري تزويد الأنظمة الخاصة بها بكافة المعلومات الخاصة بالعاملين الذين يسمح بترددهم على الصالات والدائرة الجمركية ومهبط الطائرات، موضحًا أنه تم تزويد المطارات المصرية بأحدث أنظمة الكشف خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أنه سوف يتم نقل شركات طيران “اير فرانس” و”العمانية” و”الخليج” و”الاتحاد”، وكلها شركات لها رحلات يومية بالمطار خلال الشهر الجاري، الذي بنهايته يكون تم تنفيذ الجزء الأكبر من خطة نقل الشركات، حيث بنهاية الشهر يكون هناك 10 شركات طيران تعمل بكامل طاقتها بالمبني الجديد، ليتبقى 5 شركات يتم نقلها خلال شهر فبراير القادم للعمل بالمبنى.