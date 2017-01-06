قرر محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، تشكيل لجنة هندسية؛ لمعاينة الانهيار الأرضي الذي وقع في جانب الطريق الشرقي بدائرة مركز دار السلام.

وقال المحافظ - في تصريحات اليوم الجمعة - إن الانهيار وقع في “طباني الطريق” بعيدًا عن جسم الطريق بالقرب من نجع الكيمان بمركز دار السلام دون وقوع خسائر أو حوادث للسيارات، وقامت الوحدة المحلية للمركز بوضع حواجز خرسانية حول مكان الانهيار وإخطار هيئة الطرق والكباري، وجاري الإصلاح بمعرفة الهيئة، لافتًا إلى أن اللجنة الهندسية المشكلة لمعاينة الانهيار ضمت ممثلين من كلية الهندسة ونقابة المهندسين وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والإسكان والوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام وإدارة المتابعة.

وأكد محافظ سوهاج أن الحادث لم يتسبب في أي إعاقة لحركة المرور بعد وضع علامات مرورية إرشادية لتحذير السيارات والمارة وأن حركة المرور على الطريق تسير بصورة منتظمة لافتا إلى أنه سيتم غدًا البدء في أعمال ترميم جانب الطريق الذي حدث به الهبوط بالتنسيق بين هيئة الطرق والكباري والوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.