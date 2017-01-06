يقوم وزير الخارجية سامح شكري بعد غد الأحد بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، ناقلا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك قابوس بن سعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد اليوم الجمعة بأن زيارة وزير الخارجية إلى سلطنة عمان تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية العمانية تمثل محور ارتكاز أساسيا في المنطقة العربية يستمد قوته من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة.

وأضاف المتحدث أنه سيتم - خلال الزيارة - استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي، مؤكدا في هذا الصدد وجود توافق في الرؤى بين مسقط والقاهرة حول ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات العالم العربي، وأهمية تكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين الدول العربية في سبيل تحقيق هذا الهدف.