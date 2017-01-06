مكنت شرطة التموين بالإسكندرية من ضبط مدير مخبز تلاعب في كميات الدقيق المدعمة واستولى على 116 طن دقيق لبيعها في السوق السوداء.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام المدعو “ي. م.”، 40 سنة، المدير المسئول عن مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بالتلاعب في كميات الدقيق المنصرفة للمخبز من شركة المطاحن، وذلك لبيعها في السوق السوداء، وتحصيل ثمنها بقصد التربح، واستخدام البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز دون إنتاج خبز، محققًا من وراء ذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة.

واستهدف ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية “منطقة غرب ووسط الدلتا” المخبز، وبمطابقة كميات الدقيق البلدي المنصرف للمخبز من شركة المطاحن بكميات الخبز المنصرف من ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، تبين قيامه بالتصرف في كمية قدرها 2331 جوال دقيق بلدي بإجمالي وزن 116.550 طن قام ببيعها في السوق السوداء يبلغ إجمالي قيمتها المالية 303030 جنيهًا، كما قام مدير المخبز بتحصيل وصرف مقابل فرق الدعم عن تلك الكمية بدون وجه حق.

وتم التحفظ على ماكينتي صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وإخطار مديرية التموين لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه المخبز المخالف.