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ضبط شخصين حال عرضهما رشوة على أمين شرطة لتهريب عقاقير طبية
كلبشات

ضبط شخصين حال عرضهما رشوة على أمين شرطة لتهريب عقاقير طبية

الجمعة، 6 يناير 2017 04:18 م

تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط شخصين حال عرضهما مبلغا ماليا، رشوة مقابل تهريب كميات من العقاقير الطبية.

وكان قد تلاحظ لأمين الشرطة عمرو رفاعى - من قوة الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الكشف عن محتويات حقائب المسافرين، وجود كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير بداخل حقائب اثنين من الركاب - يحملان جنسية إحدى الدول الأسيوية، فقام الراكبان بعرض مبلغ مالي على أمين الشرطة نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، فقام أمين الشرطة بالإخطار بالواقعة وضبط المذكورين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم فتح الحقائب بمعرفة الراكبين، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية وغير مسموح بمغادرتها البلاد .
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.​

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