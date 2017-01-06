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الدولار يشهد استقرارا في البنوك الأربعة الكبرى
البنك المركزى المصرى

الدولار يشهد استقرارا في البنوك الأربعة الكبرى

الجمعة، 6 يناير 2017 04:14 م
وكالات

شهد سعر صرف الدولار استقرارا اليوم الجمعة بيع وشراء في البنوك الأربعة الكبرى (الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي)، وذلك بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنية في 3 نوفمبر الماضى .

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي والقاهرة والتجاري الدولي للشراء 86ر17 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار للبيع 11ر18 جنيه ، وهي نفس أسعار أمس.

وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار للشراء 85ر17 جنيه، والبيع 10ر18 جنيه ، وهي نفس أسعار أمس .

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