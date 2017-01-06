الدولار يشهد استقرارا في البنوك الأربعة الكبرىالجمعة، 6 يناير 2017 04:14 م
شهد سعر صرف الدولار استقرارا اليوم الجمعة بيع وشراء في البنوك الأربعة الكبرى (الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي)، وذلك بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنية في 3 نوفمبر الماضى .
وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي والقاهرة والتجاري الدولي للشراء 86ر17 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار للبيع 11ر18 جنيه ، وهي نفس أسعار أمس.
وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار للشراء 85ر17 جنيه، والبيع 10ر18 جنيه ، وهي نفس أسعار أمس .
-
الحلبي: «الميسترال» دليل على سياسة مصر المتزنة
أكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن حاملتي الطائرات المروحية “ميسترال” يعتبرا إضافة ...Fri, 06 Jan 2017 12:55:01 GMT
-
رئيس مصلحة الضرائب : تعديل القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي إن المصلحة أعدت الإقرارات الضريبية طبقاً لنص المادة (82) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك لكي يقوم كل ...Fri, 06 Jan 2017 12:55:01 GMT
-
سمكة عملاقة تحتجز رجل 6 ساعات..والأخير ينجو بإعجوبة
نجا رجل أسترالي بأعجوبة من الموت بعد أن سحبته سمكة عملاقة إلى البحر وبقي يقاوم لمدة 6 ساعات. ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية أن روس شابمان، الذي يعتقد أنه في العشرين ...Fri, 06 Jan 2017 11:38:16 GMT
-
انخفاض شديد في درجات الحرارة بفرنسا يصل إلى 15 تحت الصفر
تشهد فرنسا اليوم انخفاضا شديدا في درجات الحرارة في شرق البلاد جراء موجة برد شديدة قادمة من شبه جزيرة اسكاندينافيا. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “متييو ...Fri, 06 Jan 2017 10:08:02 GMT
-
وزير الداخلية: تشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين بالخارج
أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين فى الخارج؛ وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة نحو تقديم أقصى ...Fri, 06 Jan 2017 09:51:03 GMT
-
"الزراعة": ضبط 7 أطنان من اللحوم غير الصالحة بالجيزة
تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين من ضبط 7 أطنان من اللحوم والكفتة والكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بثلاجة في منطقة ...Fri, 06 Jan 2017 09:01:50 GMT
-
مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم الجمعة
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الجمعة، عددا من الموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والدولية مثل محاربة قضايا الفساد والواقع العربي. ففي مقال ...Fri, 06 Jan 2017 09:01:50 GMT
-
التراث الوطني .. حصن الإمارات فى مواجهة متغيرات الانفتاح على العالم
على الرغم من أن دولة الامارات العربية المتحدة تشهد موجة هائلة من النمو والتصاعد المستمر فى وتيرة النهوض والانفتاح، فإنها تمكنت وسط هذا الخضم الهائل من متغيرات ...Fri, 06 Jan 2017 09:01:50 GMT
-
بدء اختبارات المرشحين على 546 فرصة عمل بالكويت..الاثنين القادمFri, 06 Jan 2017 09:17:42 GMT