تشتهر سويسرا بالجبن والشوكولا، ولكن قد يدخل مفهوم آخر على الأطعمة السويسرية ضمن محلات السوبر ماركت قريبا متمثلا بأطباق الحشرات.

يخطط عملاق بيع المنتجات الغذائية “Coop” البدء ببيع أطباق من الحشرات في سويسرا، بما في ذلك “برغر الحشرات” و”شرائح لحم الحشرات” خلال الربيع المقبل.

كانت شركة “Coop” وغيرها من محلات البقالة السويسرية تُمنع من بيع الأطعمة غير العادية، بما في ذلك الأطعمة التي تدخل الحشرات في مكوناتها، دون الحصول على إذن خاص - وفقا لروسيا اليوم .

ولكن عندما أعلن المكتب الاتحادي لسلامة الأغذية (BLV) عن إدخال تعديلات على قوانين بيع الأغذية، عبرت شركة “Coop” عن استعدادها لتوفير فرص للزبائن من أجل “اكتشاف عالم جديد من النكهات”.

وقالت الشركة في بيان إن بيع المنتجات الغذائية التي تدخل الحشرات في مكوناتها من شأنه المساعدة على الوصول إلى التطلعات الصناعية الغذائية الحديثة لسوبر ماركت “Coop”.

وأضافت “إن طعم الجراد يذكر بمذاق الدجاج، ولدى الديدان الدقيقة رائحة قريبة من الجوز”. كما استشهدت “Coop” بالفوائد الصحية للحشرات مشيرة إلى أنها غنية بالبروتين وتحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية غير المشبعة.

ويأتي البيان الصادر عن “Coop” بعد إعلان (BLV) أن اعتبارا من شهر مايو 2017، سيُسمح ببيع أي منتج غذائي تجاريا طالما يستوفي اللوائح الغذائية. وهذا الأمر سيكون مفيدا بالنسبة للمستهلكين والشركات والتجارة.

ويبدو أن “Coop” ليست الوحيدة في تقديم منتجات الحشرات للمستهلكين الغربيين، حيث أُطلقت أكثر من 25 شركة ناشئة في الولايات المتحدة وكندا، وهي تُقدم منتجات غذائية تدخل الحشرات في مكوناتها في السنوات القليلة الماضية، وفقا لمجلة Fortune .