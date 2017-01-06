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نائب محافظ الجيزة: يجب الاحتفال بـ«شهداء البطرسية»
اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة
اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة: يجب الاحتفال بـ«شهداء البطرسية»

الجمعة، 6 يناير 2017 04:04 م
محيط - خالد الريس

شدد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، على ضرورة الاحتفال بأعياد المسيحيين على الرغم من حادث الكنيسة البطرسية، موضحا أن ضحايا حادث الكنيسة البطرسية “شهداء والسماء ستسقبلهم” ويجب الاحتفال بهم وعدم الحزن عليهم.
وقال الهراس من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” اليوم الجمعة: “الإرهابيين مش عاوزينا نحتفل ونفضل زعلانين”.
وأوضح أن أجهزة الأمن بتقوم بحماية وتأمين الكنائس بالتنسيق بين الأمن والأمن الإداري للكنائس.

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