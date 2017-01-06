 Moheet on google
الجمعة 6 يناير 2017 03:26 مساءً
روابط سريعة
«الحاجة زينب» تتبرع بقرطها الثاني لـ«تحيا مصر»
الحاجة زينب والرئيس السيسي
الحاجة زينب والرئيس السيسي

«الحاجة زينب» تتبرع بقرطها الثاني لـ«تحيا مصر»

الجمعة، 6 يناير 2017 03:53 م
محيط - خالد الريس

أكدت الحاجة زينب التي تبرعت بأحد أقراطها لصندوق “تحيا مصر” بالتبرع بقرطها الثاني للصندوق.
وقالت زينب من خلال لقائها ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الجمعة: “أن الحلق في ودني وهقلعوا قبل ما أمشي”.
وقد كرمت إدارة قناة “دريم” الفضائية الحاجة زينب بدرع الإيثار.
وأشارت إلى أنها قامت بالتبرع بقرطها في السابق باقتراح من أبنها، بعد أن علمت بأنه تبرع بنصف مرتبه وميراث والده لصالح مصر.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3