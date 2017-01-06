أكدت الحاجة زينب التي تبرعت بأحد أقراطها لصندوق “تحيا مصر” بالتبرع بقرطها الثاني للصندوق.

وقالت زينب من خلال لقائها ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الجمعة: “أن الحلق في ودني وهقلعوا قبل ما أمشي”.

وقد كرمت إدارة قناة “دريم” الفضائية الحاجة زينب بدرع الإيثار.

وأشارت إلى أنها قامت بالتبرع بقرطها في السابق باقتراح من أبنها، بعد أن علمت بأنه تبرع بنصف مرتبه وميراث والده لصالح مصر.