أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، أن السفارات والقنصليات المصرية متواجدة ومتابعة لاحتفالات المصريين الأقباط المهاجرين.

وأعربت مكرم من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، عن سعادتها من تكاتف المصريين لحماية الكنائس من الإرهاب، موضحة أن هذا يعتبر تأكيد على الوحدة الوطنية.

وجدير بالذكر، أن ملايين الأقباط يحتفلون مساء اليوم وغدا بعيد ميلاد المسيح وفقا للتقويم القبطي.