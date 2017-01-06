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الجمعة 6 يناير 2017 03:26 مساءً
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نبيلة مكرم: القنصليات المصرية متابعة لاحتفالات الأقباط المهاجرين بعيد الميلاد
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين

نبيلة مكرم: القنصليات المصرية متابعة لاحتفالات الأقباط المهاجرين بعيد الميلاد

الجمعة، 6 يناير 2017 03:23 م
محيط - خالد الريس

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، أن السفارات والقنصليات المصرية متواجدة ومتابعة لاحتفالات المصريين الأقباط المهاجرين.
وأعربت مكرم من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، عن سعادتها من تكاتف المصريين لحماية الكنائس من الإرهاب، موضحة أن هذا يعتبر تأكيد على الوحدة الوطنية.
وجدير بالذكر، أن ملايين الأقباط يحتفلون مساء اليوم وغدا بعيد ميلاد المسيح وفقا للتقويم القبطي.

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