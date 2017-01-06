 Moheet on google
الجمعة 6 يناير 2017 03:26 مساءً
روابط سريعة
القوات المسلحة تحبط محاولة للهجوم على نقاط تأمين في نطاق الجيش الثالث
القوات المسلحة تواصل المساهمة فى رفع الآثار الناجمة عن السيول‎

القوات المسلحة تحبط محاولة للهجوم على نقاط تأمين في نطاق الجيش الثالث

الجمعة، 6 يناير 2017 02:51 م
وكالات

أحبطت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني محاولة تسلل وهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على عدد من نقاط التأمين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت القوات المسلحة - في بيان - أن مجموعة من العناصر التكفيرية حاولت فجر اليوم الهجوم على بعض من نقاط التامين الثابتة التابعة للجيش الثالث الميداني بشكل متزامن، مستخدمة عدد من عربات الدفع الرباعي محملة بكميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وعدد من الدراجات البخارية ، مستخدمين الأسلحة الآلية وطلقات مختلفة الأعيرة.

ونتيجة لليقظة العالية وسرعة رد الفعل لعناصر إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثالث الميدانى، تمكنت من إحباط الهجوم بعد تبادل لإطلاق النيران والتى أسفرت عن القضاء على 9 أفراد تكفيرية وإصابة 16 آخرين من القائمين بالهجوم، وتدمير عربتي دفع رباعي و4 دراجات بخارية والتحفظ على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات وأجهزه الاتصال اللاسلكيه المستخدمة فى الهجوم .

وتقوم عناصر إنفاذ القانون بمواصلة عمليات التمشيط والمداهمة ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات الحماية و التأمين بمناطق مكافحة النشاط الارهابي.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3