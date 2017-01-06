أحبطت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني محاولة تسلل وهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على عدد من نقاط التأمين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت القوات المسلحة - في بيان - أن مجموعة من العناصر التكفيرية حاولت فجر اليوم الهجوم على بعض من نقاط التامين الثابتة التابعة للجيش الثالث الميداني بشكل متزامن، مستخدمة عدد من عربات الدفع الرباعي محملة بكميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وعدد من الدراجات البخارية ، مستخدمين الأسلحة الآلية وطلقات مختلفة الأعيرة.

ونتيجة لليقظة العالية وسرعة رد الفعل لعناصر إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثالث الميدانى، تمكنت من إحباط الهجوم بعد تبادل لإطلاق النيران والتى أسفرت عن القضاء على 9 أفراد تكفيرية وإصابة 16 آخرين من القائمين بالهجوم، وتدمير عربتي دفع رباعي و4 دراجات بخارية والتحفظ على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات وأجهزه الاتصال اللاسلكيه المستخدمة فى الهجوم .

وتقوم عناصر إنفاذ القانون بمواصلة عمليات التمشيط والمداهمة ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات الحماية و التأمين بمناطق مكافحة النشاط الارهابي.