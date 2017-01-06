أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لعيد الميلاد المجيد، موضحا أنه تم وضع خطة تأمين طبي شاملة بدأ تنفيذها منذ 29 ديسمبر الماضي ومستمرة حتى انتهاء الأعياد.

وأوضح مجاهد من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أنه تم توزيع 2110 سيارة إسعاف بالكنائس والأماكن العامة والطرق السريعة بالإضافة إلى طائرتين إسعاف، مضيفا أنه تم عمل قسم إخلاء خاص أول ببعض المستشفيات لاستقبال الحالات فور وقوع أي حادث وعمل الإجراءات الأولية، وقسم إخلاء خاص ثان بالمستشفيات المتخصصة.

وأشار إلى أنه هناك ربط بين المستشفيات وتدعيمها بالأدوية وأكياس الدم بالإضافة إلى التأكد من تواجد الأطباء وخاصة أطباء الجراحة والطوارئ، مشيرا إلى أن غرفة الأزمات بالوزارة ستنعقد بشكل دائم ابتداء من اليوم وحتى 8 يناير.