 Moheet on google
الجمعة 6 يناير 2017 03:26 مساءً
روابط سريعة
«الصحة»: غرفة الأزمات في حالة «انعقاد دائم» استعدادا لعيد الميلاد
الدكتور أحمد عماد - وزير الصحة
الدكتور أحمد عماد - وزير الصحة

«الصحة»: غرفة الأزمات في حالة «انعقاد دائم» استعدادا لعيد الميلاد

الجمعة، 6 يناير 2017 03:05 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لعيد الميلاد المجيد، موضحا أنه تم وضع خطة تأمين طبي شاملة بدأ تنفيذها منذ 29 ديسمبر الماضي ومستمرة حتى انتهاء الأعياد.
وأوضح مجاهد من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أنه تم توزيع 2110 سيارة إسعاف بالكنائس والأماكن العامة والطرق السريعة بالإضافة إلى طائرتين إسعاف، مضيفا أنه تم عمل قسم إخلاء خاص أول ببعض المستشفيات لاستقبال الحالات فور وقوع أي حادث وعمل الإجراءات الأولية، وقسم إخلاء خاص ثان بالمستشفيات المتخصصة.
وأشار إلى أنه هناك ربط بين المستشفيات وتدعيمها بالأدوية وأكياس الدم بالإضافة إلى التأكد من تواجد الأطباء وخاصة أطباء الجراحة والطوارئ، مشيرا إلى أن غرفة الأزمات بالوزارة ستنعقد بشكل دائم ابتداء من اليوم وحتى 8 يناير.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3