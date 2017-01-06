أعلن النيجيري جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي الإنجليزي اليوم على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) انتقاله إلى نادي تيانجين تيدا الصيني.

وأوردت وسائل إعلام إنجليزية أن راتب ميكيل السنوي في النادي الصيني سيبلغ 7.3 مليون جنيه استرليني (نحو 8.5 مليون يورو).

ويلعب ميكيل في صفوف تشيلسي منذ عشر سنوات وخاض معه 374 مباراة، إلا أنه لم يدخل في حسابات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي هذا الموسم ولم يلعب نهائيا في الدوري.

وفي خطاب لجمهوره نشره على (تويتر) اعترف قائد المنتخب النيجيري بأن قلة دقائق لعبه هذا الموسم دفعته لاتخاذ هذا القرار مؤكدا “أنه حان الوقت للبحث عن تحد جديد”.

وينضم ميكيل (29 عاما) في الفريق الصيني إلى لاعبين أجانب آخرين مثل الكولومبي فريدي مونتيرو لاعب سبورتنج لشبونة السابق والصربي نيمانيا جوديلي المنتقل حديثا من أياكس أمستردام.

وكان تيانجين تيدا الذي يدربه البرتغالي جايمي باتشيكو قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ11 بالدوري الصيني الممتاز.