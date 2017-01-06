سمكة عملاقة تحتجز رجل 6 ساعات..والأخير ينجو بإعجوبة

نجا رجل أسترالي بأعجوبة من الموت بعد أن سحبته سمكة عملاقة إلى البحر وبقي يقاوم لمدة 6 ساعات. ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية أن روس شابمان، الذي يعتقد أنه في العشرين ...