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السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد
السيسي والبابا تواضروس ووفد الكنيسة 2

السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

الجمعة، 6 يناير 2017 02:19 م
وكالات

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى شريف محمود إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وحضور الاحتفال المقام بها.

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