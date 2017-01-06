الفيفا: محكمة سويسرية ترفض دعوى تتعلق بكأس العالم في قطرالجمعة، 6 يناير 2017 02:00 م
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن المحكمة التجارية فى زيوريخ بسويسرا رفضت دعوى أقيمت ضد الاتحاد من قبل نقابات في هولندا وبنجلاديش تتهم الفيفا بارتكاب سلوك خاطئ وكذلك مسؤوليته عن انتهاكات حقوق الانسان التى ترتكب فى قطر ضد العمال المشاركين فى اعمال البناء والاعداد لكأس العالم التى ستقام هناك فى 2022.
وتطالب الدعوى - المقدمة إلى المحكمة السويسرية - الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بإجبار قطر على تبنى الحد الأدنى من معايير العمل فيما يخص العمالة المهاجرة التى تعمل فى قطر للاعداد لكأس العالم هناك.
وأكدت الفيفا - في بيان - أنها تراقب هذا الموضوع عن كثب وستواصل حث السلطات القطرية على ضمان ظروف عمل آمنة وكريمة لهؤلاء العمال.
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