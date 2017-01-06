افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعمل المتخصص (Maker Space) المتعدد الاستخدامات في مجالات التصميم وصناعة الالكترونيات وطابعات ثلاثية الأبعاد والذي يتم تنفيذه لأول مرة بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بالقرية الذكية.

وأكد المهندس ياسر القاضي على أن مصر تزخر بالشباب المبدع الخلاق، مشدداً على ان مصر لن تنهض الا بعقول وسواعد شبابها الواعي المبدع، وهى تنتظر منهم الكثير مشيرا الى ان ما شاهدناه اليوم من افكار ابداعية، ومشروعات ريادة اعمال تكنولوجية يؤكد لنا على ان الامل موجود وان مصر تسير بخطى واسعة نحو المستقبل المنشود.

كما اشار وزير الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات حقق الكثير من الانجازات خلال الفترة الماضية من اهمها توطين التكنولوجيا الحديثة من خلال تدشين عدد من المناطق التكنولوجية في عدد من محافظات مصر لتكون منارات علمية وبحثية للتصميم والتصنيع التكنولوجي من خلال كوادر مصرية مؤهلة لديها الفكر والابداع القادر على الابتكار والاختراع، مشيرا الى انجاز المنطقتين التكنولوجيتين بأسيوط الجديدة، وبرج العرب في اقل من عام يعد انجازا كبيرا للقطاع.

وشدد الوزير على ان تكنولوجيا المعلومات ليست حكراً على شباب القاهرة والاسكندرية فقط، ولكن الدولة تسعى بكل قوة الى نشر المناطق التكنولوجية في جميع ربوع مصر لكى يستفيد منها كل شباب مصر، وان تتاح لهم الفرصة كاملة لكى يستفيدوا من كل ما تقدمه التكنولوجيا في كافة المجالات مؤكداً على أن هناك الكثير من الشباب المبدع في محافظات مصر المختلفة يجب ان يتم اكتشافه.

كما أشار الى ما جاء في قانون الاستثمار الجديد والخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوافز التي منحها للمناطق التكنولوجية يعد خير دليل على التأثير القوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى دعم الدولة لهذا القطاع وأهميته كقاطرة للتنمية والاقتصاد القومي في مصر.

هذا وكان الوزير قد التقى على هامش الافتتاح بشباب المتدربين في مجال الروبوت من سن 10 سنوات والذي يقام ضمن فعاليات الافتتاح، حيث يتم تنمية مهاراتهم منذ الصغر وتشجيعهم على اتخاذ اولى خطوات بناء مستقبلهم التقني في هذا المجال.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات أهمية معمل (Maker Space) في كونه يعد منصة مجتمعية تجمع الباحثين والعاملين والمهتمين بمجال التكنولوجيا وأصحاب الشركات الصغيرة والطلاب ممن لا يستطيعون الحصول على هذه التكنولوجيا، وبدأت الفكرة من جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بأمريكا عام 2001. الامر الذي يمثل إضافة كبيرة لمجمل الخدمات التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات في سبيل نشر التكنولوجيا وثقافة التصنيع والذي لا يقتصر فقط على طلبة المعهد. ومن المتوقع ان يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة هذا العام نحو 1000 مستفيد من الباحثين والمتخصصين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات.

كما التقى الدكتور طلال العطار أستاذ دكتور بجامعه (ستانفورد) الامريكية ومستشار شركة (Synopsis) أحد كبرى الشركات الرائدة فى العالم في مجال تصميم الالكترونيات، والذي تأتي زيارته الى مصر في إطار مشاركته وتواجده مع طلبة التخصص الجديد والذي يتم تنفيذه في الوطن العربي لأول مرة بالشراكة مع شركة (Synopsis) العالمية، والذي يتيح شهادات معتمدة من كل من المعهد والشركة في هذا التخصص الدقيق الذي يأتي مكملاً لدور المعهد فى إعداد الكوادر الداعمة لصناعة الالكترونيات.

واختتم الوزير زيارته لمعهد تكنولوجيا المعلومات بلقاء شباب الدفعة 37 من برنامج التدريب الاحترافي الذي يتم في فروع المعهد الأربعة بمحافظات القاهرة، والاسكندرية، والمنصورة، واسيوط، والإسماعيلية.